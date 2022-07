Due mandati, «Conte dirà no alle deroghe»: oggi l’annuncio del benservito a Fico, Taverna & co (Di venerdì 29 luglio 2022) Dovrebbe arrivare oggi a soluzione il tormentone dei due mandati, che il M5S si trascina dietro da un tempo ormai immemore e che si è fatto sempre più pressante con la crisi e la necessità di presentare le liste. «oggi arriverà la decisione sulla regola del doppio mandato», e su questo «dimostreremo la coerenza del M5S», ha annunciato ai microfoni di Rtl 102.5, Giuseppe Conte. Le giravolte di Conte sui due mandati Nei giorni scorsi, in controtendenza rispetto a quanto indicato da Beppe Grillo, Conte aveva sostenuto che la regola dei due mandati «non è un diktat» e che non avrebbe messo «in soffitta chi per dieci anni ha preso insulti per difendere i nostri ideali». Insomma, tutto faceva pensare al fatto che volesse prevedere quelle ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 29 luglio 2022) Dovrebbe arrivarea soluzione il tormentone dei due, che il M5S si trascina dietro da un tempo ormai immemore e che si è fatto sempre più pressante con la crisi e la necessità di presentare le liste. «arriverà la decisione sulla regola del doppio mandato», e su questo «dimostreremo la coerenza del M5S», ha annunciato ai microfoni di Rtl 102.5, Giuseppe. Le giravolte disui dueNei giorni scorsi, in controtendenza rispetto a quanto indicato da Beppe Grillo,aveva sostenuto che la regola dei due«non è un diktat» e che non avrebbe messo «in soffitta chi per dieci anni ha preso insulti per difendere i nostri ideali». Insomma, tutto faceva pensare al fatto che volesse prevedere quelle ...

