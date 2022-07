Dayane Mello contro Giulia De Lellis: lite per l’eredità dei Beretta? (Di venerdì 29 luglio 2022) Ieri sera su Instagram Giulia De Lellis ha mostrato alle sue followers i buoni risultati ottenuti sulla sua pelle un tempo quasi sfregiata dall’acne, spronando le ragazze a curarsi e a non coprire le proprie imperfezioni. Poco dopo, su Twitter, Dayane Mello ha dichiarato di non aver apprezzato la riflessione della De Lellis e anzi si è scagliata contro di lei, scrivendo: “Bel discorso strumentalizzato per pura pubblicità, ma poi vive nel trucco e Photoshop. Quando si fanno questi discorsi bisogna poi essere e fare veramente così. Non è un gioco, ci sono persone che vivono anche incubi. Pessimo esempio”. Ovviamente sul web si è subito parlato di questo dissing tra le due che assume una valenza particolare visto che Dayane è la ex dell’attuale fidanzato di ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 29 luglio 2022) Ieri sera su InstagramDeha mostrato alle sue followers i buoni risultati ottenuti sulla sua pelle un tempo quasi sfregiata dall’acne, spronando le ragazze a curarsi e a non coprire le proprie imperfezioni. Poco dopo, su Twitter,ha dichiarato di non aver apprezzato la riflessione della Dee anzi si è scagliatadi lei, scrivendo: “Bel discorso strumentalizzato per pura pubblicità, ma poi vive nel trucco e Photoshop. Quando si fanno questi discorsi bisogna poi essere e fare veramente così. Non è un gioco, ci sono persone che vivono anche incubi. Pessimo esempio”. Ovviamente sul web si è subito parlato di questo dissing tra le due che assume una valenza particolare visto cheè la ex dell’attuale fidanzato di ...

