AEW Dark 27 07 2022

TSOWrestling : Un quick report per scoprire cosa è successo durante l'ultima puntata di #AEWDark #TSOW // #TSOS - theshieldofspo1 : PAC vs LJ Cleary sarà trasmesso durante AEW Dark - TSOWrestling : Il match dell'atleta inglese verrà mandato in onda nel corso del prossimo episodio di #AEWDark! #TSOW // #TSOS //… - TSOWrestling : Un quick report per scoprire cosa è successo durante l'ultima puntata di #AEWDarkElevation #TSOW // #TSOS - TSOWrestling : Un quick report per scoprire cosa è successo durante l'ultima puntata di #AEWDark #TSOW // #TSOS -

The Shield Of Wrestling

Takuma invece riesce ad entrare proprio nella GWM dove assume l'identità di Tiger The. La ... Hiroshi Tanahashi (attuale sfidante di Jon Moxley per l'World Heavyweight Championship ad interim),...È presente, inoltre, l'ormai scomparso Brodie Lee con un ingresso chiamatoOne . Il gioco include anche alcuni ex lottatori WWE passati income Jeff Hardy. Per chi si chiedesse come tutto ... AEW Dark Risultati 26-07-2022 Frustrations over television time boil over amongst AEW stars. Contracted AEW wrestlers Ethan Page, Brian Cage, and Sonny Kiss have hinted at frustration with their lack of activity on social media.However, it was confirmed via AEW’s Twitter that all members of the Undisputed Elite will return for a segment on Dynamite next Wednesday. Kyle O’Reilly is the member that has been out the longest ...