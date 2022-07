Addio Milan, ora è sicuro: c’è l’ufficialità, i tifosi devono salutarlo (Di venerdì 29 luglio 2022) Sono ore calde per il calciomercato del Milan. Il club campione d’Italia è molto attivo sia in entrata che nel mercato in uscita. Dopo aver vinto il titolo di campioni d’Italia il Milan di Stefano Pioli ha l’obiettivo quest’anno di ripetersi e magari provare a vincere anche a livello europeo. Il club rossonero è stato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 29 luglio 2022) Sono ore calde per il calciomercato del. Il club campione d’Italia è molto attivo sia in entrata che nel mercato in uscita. Dopo aver vinto il titolo di campioni d’Italia ildi Stefano Pioli ha l’obiettivo quest’anno di ripetersi e magari provare a vincere anche a livello europeo. Il club rossonero è stato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

STnews365 : Il tecnico del Bruges: 'Per De Ketelaere era mentalmente pesante stare qui'. Così Carl Hoefkens, allenatore dei ner… - trd_milan : RT @Spina14_acm: Addio ad ogni tipo di staticità Continui scambi di posizione Zero punti di riferimento per gli avversari Niente più ruoli… - Maldinismovero2 : @TrenoTHEO1899 @alan19_88 veramente io direi: Lazaro 28 mln - Theo Hernandez 20 Sensi ?????? - Tonali 18 +2 Dalbert ????… - Radio24_news : RT @tutticonvocati: [??ON AIR] 14:00 @Radio24_news ??#Milan, #DeKetelaere in arrivo ??#Inter, che fai con #Skriniar? ??L'addio di #Vettel al… - tutticonvocati : [??ON AIR] 14:00 @Radio24_news ??#Milan, #DeKetelaere in arrivo ??#Inter, che fai con #Skriniar? ??L'addio di… -