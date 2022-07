Abbonamenti Napoli, scelta a sorpresa della Curva B: il comunicato (Di venerdì 29 luglio 2022) In occasione del 50esimo anniversario del tifo organizzato, una parte del gruppo storico dei tifosi del Napoli ha annunciato, tramite un comunicato ufficiale, che si abbonerà allo stadio Maradona per seguire il Napoli sempre da vicino. Di seguito il comunicato integrale: “Con il presente comunicato mettiamo a conoscenza gli amici con cui abbiamo condiviso tanti anni di Curva la nostra scelta di abbonarci, quindi di adempiere quegli atti burocratici ormai privi delle discriminanti passate per poterlo fare. Quest’anno ricorre il cinquantesimo anniversario in cui i piccoli gruppi di tifosi di vari quartieri di Napoli si ritrovarono in Curva B e fecero nascere anche in questa città il tifo organizzato. Alla loro memoria storica ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 29 luglio 2022) In occasione del 50esimo anniversario del tifo organizzato, una parte del gruppo storico dei tifosi delha annunciato, tramite unufficiale, che si abbonerà allo stadio Maradona per seguire ilsempre da vicino. Di seguito ilintegrale: “Con il presentemettiamo a conoscenza gli amici con cui abbiamo condiviso tanti anni dila nostradi abbonarci, quindi di adempiere quegli atti burocratici ormai privi delle discriminanti passate per poterlo fare. Quest’anno ricorre il cinquantesimo anniversario in cui i piccoli gruppi di tifosi di vari quartieri disi ritrovarono inB e fecero nascere anche in questa città il tifo organizzato. Alla loro memoria storica ...

