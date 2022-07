Vettel | «A fine stagione mi ritiro Amo la Formula 1 | ma c’è una vita fuori dalla pista»

(Di giovedì 28 luglio 2022) Sebastianha annunciato che aanno si ritirerà dall’automobilismo. Lo ha fatto con un video pubblicato su Instagram. “Oggi annuncio il mio1 alladella2022. Probabilmente dovrei iniziare con una lunga lista di persone da ringraziare, ma sento che è più importante spiegare le ragioni alla base della mia decisione. Amo questo sport. È stato centrale nella miada quando ho memoria. Per quanto ci sia unain, c’è anche una. Essere un pilota da corsa non è mai stata la mia unica identità. Chi sono io? Sono Sebastian, padre di tre figli e marito di una donna meravigliosa. ...

Leggi anche - Formula 1,si ritira astagioneL'olandese ha anche commentato la notizia dell'addio annunciato da Sebastianstagione. "Lui ha ottenuto molto in Formula 1 ed è un grande ambasciatore di questo sport - ha sottolineato -...Sebastian Vettel, a 35 anni, si ritira a fine stagione. Il pilota, vincitore di quattro titoli mondiali, lascia la Formula 1 con ...(ANSA) - ROMA, 28 LUG - 'Qui sarà più dura per noi, specialmente sul giro secco. Non mi aspetto un disastro, ma la Ferrari sarà super forte su ...