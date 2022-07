Ultime Notizie – Avitabile con Ligabue, esce ‘Salvami’ (Di giovedì 28 luglio 2022) Sarà in radio e su tutte le piattaforme digitali a partire dal 29 luglio ‘Salvami’, il secondo singolo del nuovo progetto discografico di Enzo Avitabile in uscita a settembre (album prodotto dalla label Black Tarantella dell’artista partenopeo e distribuito da Believe). Nella canzone Enzo Avitabile (autore di testo e musica) duetta con un altro dei più importanti rappresentanti della musica italiana: Luciano Ligabue. “’Salvami’ – spiega Enzo Avitabile – è il canto di un uomo che dal profondo della sua anima migrante si eleva sulle miserie e le speranze di tutti i giorni. È l’uomo che riconosce in un altro uomo se stesso, le stesse condizioni, i dubbi, le paure, i sogni, i desideri. È un bambino che tende una mano verso una sponda d’oro. È l’intera umanità che chiede a ogni singolo uomo di salvarla, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 28 luglio 2022) Sarà in radio e su tutte le piattaforme digitali a partire dal 29 luglio, il secondo singolo del nuovo progetto discografico di Enzoin uscita a settembre (album prodotto dalla label Black Tarantella dell’artista partenopeo e distribuito da Believe). Nella canzone Enzo(autore di testo e musica) duetta con un altro dei più importanti rappresentanti della musica italiana: Luciano. “’Salvami’ – spiega Enzo– è il canto di un uomo che dal profondo della sua anima migrante si eleva sulle miserie e le speranze di tutti i giorni. È l’uomo che riconosce in un altro uomo se stesso, le stesse condizioni, i dubbi, le paure, i sogni, i desideri. È un bambino che tende una mano verso una sponda d’oro. È l’intera umanità che chiede a ogni singolo uomo di salvarla, ...

