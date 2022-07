Titti | il canarino che dà sollievo ai bambini sofferenti

(Di giovedì 28 luglio 2022) AGI - “Oh… oh… m'è semblato di vedele un gatto…”. Così dice il gialloquando scorge Gatto Silvestro, beffandolo e lasciandolo sempre con un palmo di naso. Ora un vero e proprio “stormo” del piccolo è tenero uccellino dei cartoni animati è atterrato in 1.500 esemplari alla CasaBimbi di VIDAS, tra i pochissimi hospice pediatrici che ci sono in Italia, grazie alla donazione fatta da Stefania Bastianello, direttrice tecnica di AISLA, l'Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica., ora non solo arrederà e riempirà gli spazi comuni di questa struttura, ma anche le stanze per animare il gioco deiaffetti da patologie gravissime, che VIDAS cura qui e anche a domicilio ogni giorno. I 1.500 esemplari, di sicuro la collezione più grande d'Europa, rappresentati ...

Una donna regala 1.500 canarini Titti ai piccoli ricoverati presso Casa Vidas Un vero e proprio "stormo" del tenero uccellino dei cartoni animati è atterrato in 1.500 esemplari alla Casa Sollievo Bimbi di VIDAS, tra i pochissimi hospice pediatrici che ci sono in Italia, grazie ...Una donna ha deciso di donare la collezione Titti a Vidas, l'associazione di volontari che cura a domicilio i piccoli pazienti affetti da gravi patologie.