Su DAZN debutta il nuovo format Kick & Crumb con Elisabetta Canalis

(Di giovedì 28 luglio 2022) A partire da oggi, giovedì 28 luglio, su, undi interviste condotto da, protagonista insieme ai campioni diboxing e agli atleti che nutrono una profonda passione per gli sport da combattimento. Nel corso della prima puntata, la showgirl sarda intervisterà Mattia Faraoni, pugile eboxer romano, terzo ai Mondiali e agli Europei WAKO (acronimo per World Association ofboxing Organizations). Faraoni racconterà la sua esperienza partendo dalle origini fino al sogno di conquistare un giorno il titolo ISKA (International Sport Karate Association) in qualità diboxer....

DAZN_IT : #Chiellini debutta in MLS con una vittoria ? Il difensore gioca 60 minuti nel match tra #LAFC e Nashville #DAZN -

DAZN

Tutta la Serie A TIM è solo sucon 7 partite in esclusiva e 3 in co - esclusiva a giornata. Attiva ora il tuo abbonamento. Leggi i commenti Rassegna stampa: tutte le notizie 28 luglio 2022Luca Argenteroa Striscia la notizia. Tutte le novità dei programmi Mediaset per l'autunno -... Infinity+ del gruppo Mediaset con 121 gare su 137 di Champions o TimVision, con dentro, ... Manchester United, Eriksen: "Old Trafford impressionante. Perfetto per il mio debutto" Vlahovic, assente contro il Chivas, debutterà accanto al neo acquisto Di Maria Il possibile forfait di Pogba nasconde ancora la fisionomia della squadra ...Il serbo è pronto per il debutto: dopo i lavori forzati post pubalgia ora vuole vincere con Max che però è superstizioso: "Negli ultimi 12 anni il bomber della A non ha mai vinto il campionato. Se arr ...