Scappo a casa film stasera in tv 28 luglio: cast, trama, curiosità, streaming (Di giovedì 28 luglio 2022) Scappo a casa è il film stasera in tv giovedì 28 luglio 2022 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Scappo a casa film stasera in tv: cast e scheda GENERE: Commedia ANNO: 2019 REGIA: Enrico Lando cast: Aldo, Jacky Ido, Angela Finocchiaro, Benjamin Stender, Fatou N’Diaye, Hassani Shapi PAESE: Italia DURATA: 92 Minuti Scappo a casa film stasera in tv: trama Michele è un uomo interessato solamente alla ricchezza, a far colpo sulle belle ... Leggi su cubemagazine (Di giovedì 28 luglio 2022)è ilin tv giovedì 282022 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda,, trailer dele dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:e scheda GENERE: Commedia ANNO: 2019 REGIA: Enrico Lando: Aldo, Jacky Ido, Angela Finocchiaro, Benjamin Stender, Fatou N’Diaye, Hassani Shapi PAESE: Italia DURATA: 92 Minutiin tv:Michele è un uomo interessato solamente alla ricchezza, a far colpo sulle belle ...

SMSNEWSOFFICIAL : Giovedì 28 luglio, in prima serata e in prima tv su Canale 5, appuntamento con “Scappo a casa”, la commedia diretta… - UmbriaVivo : Stasera il film commedia “Scappo a casa” con Aldo Baglio - JaffoTorino : Scappo di casa alle sei di mattina perché quel posto mi ansia in maniera incredibile. Poi devo rimanere un ora parc… - NicolaIndelica5 : @DavideR46325615 Io ho lavorato in Sicilia per 24 lunghi anni mai visto 1000 euro e facevo ore assurde superavo sem… - ParliamoDiNews : `Scappo a casa`: trama, cast e trailer | TV Sorrisi e Canzoni #scappo #trama #cast #trailer #sorrisi #canzoni… -