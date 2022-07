Sassuolo | Berardi | «Numero 10? Volevo cambiare | ma ora c’è il mercato…»

(Di giovedì 28 luglio 2022) Domenico, attaccante del, ha parlato del suo futuro dal Magnanelli Day di questa sera Domenico, attaccante del, ha parlato del suo futuro dal Magnanelli Day di questa sera. Le sue dichiarazioni: «Per me Magnanelli è stato come un fratello e con lui ho passato tanti anni, Lo ringrazio perché mi ha aiutato tanto. Maglia10? Ho deciso di, ma ora c’è il mercato, vediamo…». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Domenico è il nostro campione, il giocatore più forte che abbiamo, spero tanto che possa rimanere ancora con noi' . Chi invece ill'ha salutato per trasferirsi al West Ham è ...Ai microfoni di Sky ha parlato l'amministratore delegato delGiovanni Carnevali. 'Non è stata una operazione facile, ci è voluto un po' di tempo, mi ...E' il nostro campione, spero ...Il solito Giovanni Carnevali: l'ad del Sassuolo ha fatto il punto sul mercato neroverde ai microfoni di Sky Sport ...Giovanni Carnevali, direttore sportivo del Sassuolo ha parlato ai microfoni di Sky delle possibili operazioni di mercato del club neroverde. "Non è stata una operazione facile, ci è voluto un po' di t ...