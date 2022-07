Riforma fiscale, tutto rimandato a dopo le elezioni? (Di giovedì 28 luglio 2022) Il voto anticipato al 25 settembre avrà conseguenze anche sul destino della Riforma fiscale. Sembra infatti difficile che si mantenga l’accordo raggiunto tra le forze di maggioranza del governo Draghi, consentendo al Senato di approvarla. Il testo della legge delega è in discussione a Palazzo Madama che, anche se nel pieno dei suoi poteri anche in campagna elettorale, ha di fronte questioni politiche che porteranno, quasi certamente, al definitivo insabbiamento della Riforma fiscale. Anche perché si tratta di una legge delega, che poi viene attuata dal Governo attraverso i decreti legislativi. Riforma fiscale e campagna elettorale Sono ancora in corso le trattative sulle prossime alleanze elettorali, ma è certo che saranno diverse dalla compagine che ha sostenuto l’Esecutivo Draghi. ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 28 luglio 2022) Il voto anticipato al 25 settembre avrà conseguenze anche sul destino della. Sembra infatti difficile che si mantenga l’accordo raggiunto tra le forze di maggioranza del governo Draghi, consentendo al Senato di approvarla. Il testo della legge delega è in discussione a Palazzo Madama che, anche se nel pieno dei suoi poteri anche in campagna elettorale, ha di fronte questioni politiche che porteranno, quasi certamente, al definitivo insabbiamento della. Anche perché si tratta di una legge delega, che poi viene attuata dal Governo attraverso i decreti legislativi.e campagna elettorale Sono ancora in corso le trattative sulle prossime alleanze elettorali, ma è certo che saranno diverse dalla compagine che ha sostenuto l’Esecutivo Draghi. ...

