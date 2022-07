Petagna alla cena d’addio? Il sushi di Checco Morante per salutare i compagni (Di giovedì 28 luglio 2022) Andrea Petagna è vicino alla cessione al Monza. Il giocatore saluta i compagni, ha postato una storia sui social, con un menù a base di sushi. L’attaccante ha taggato anche Checco Morante del ristorante J Contemporary Japanese Restaurant. Una storia che Petagna ha postato su Instagram e che avvalora quanto detto d Carlo Alvino durante la diretta di Radio Goal da Castel di Sangro. “Stasera c’è stata una cena di saluto da parte di un giocatore del Napoli a base di sushi“. In un primo momento il giornalista non h voluto svelare il nome, ma in molti hanno capito che si trattava di Petagna che è vicino alla cessione e che apprezza molto il cibo tipico della cucina giapponese. Con l’addio di ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 28 luglio 2022) Andreaè vicinocessione al Monza. Il giocatore saluta i, ha postato una storia sui social, con un menù a base di. L’attaccante ha taggato anchedel ristorante J Contemporary Japanese Restaurant. Una storia cheha postato su Instagram e che avvalora quanto detto d Carlo Alvino durante la diretta di Radio Goal da Castel di Sangro. “Stasera c’è stata unadi saluto da parte di un giocatore del Napoli a base di“. In un primo momento il giornalista non h voluto svelare il nome, ma in molti hanno capito che si trattava diche è vicinocessione e che apprezza molto il cibo tipico della cucina giapponese. Con l’addio di ...

Diego13071950 : @SpudFNVPN @SpudFNVPN che poi ho visto che questo Checco Morante che ha taggato Petagna ha diversi ristoranti di su… - napolipiucom : Petagna alla cena d'addio? Il sushi di Checco Morante per salutare i compagni #CalcioNapoli #ChecchiMorante… - walterino70 : @EnricoTurcato Per carità, va bene, ok, massima comprensione. Però se voleva giocare avanti faceva il centrattacco… - DaDo9_6 : @Andrea1994___ Secondo me, se Simeone viene a fare il sostituto di Petagna, è forse uno degli upgrade migliori. Sos… - Naptony8 : @Carloalvino Petagna x Messi scambio alla pari con il psg e il psg paga anche lo stipendio a Messi per avere Petagna?? ?? -