“Petagna al Monza, trattativa sbloccata, i dettagli” (Di giovedì 28 luglio 2022) Andrea Petagna è pronto a diventare un giocatore del Monza, Adriano Galliani trova l’accordo col Napoli. Il giocatore ieri non ha preso parte all’amichevole Napoli-Adana a Castel di Sangro. Spalletti nel secondo tempo ha lanciato Ambrosino al posto di Osimhen, chiaro segnale che Petagna andava preservato da qualsiasi infortunio, stessa cosa è stata fatta anche con Ounas, altro giocatore in uscita. Petagna al Monza: c’è l’accordo Secondo quanto riferisce Luca Cerchione di 1 Station Radio, la trattativa tra Monza e Napoli per Andrea Petagna è stata sbloccata. Le cifre dell’affare sono le seguenti: “Parte fissa sui 12 milioni di euro, i bonus dovrebbero essere 2 milioni di euro, legati alla salvezza dei brianzoli. Prossima settimana ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 28 luglio 2022) Andreaè pronto a diventare un giocatore del, Adriano Galliani trova l’accordo col Napoli. Il giocatore ieri non ha preso parte all’amichevole Napoli-Adana a Castel di Sangro. Spalletti nel secondo tempo ha lanciato Ambrosino al posto di Osimhen, chiaro segnale cheandava preservato da qualsiasi infortunio, stessa cosa è stata fatta anche con Ounas, altro giocatore in uscita.al: c’è l’accordo Secondo quanto riferisce Luca Cerchione di 1 Station Radio, latrae Napoli per Andreaè stata. Le cifre dell’affare sono le seguenti: “Parte fissa sui 12 milioni di euro, i bonus dovrebbero essere 2 milioni di euro, legati alla salvezza dei brianzoli. Prossima settimana ...

