Pessime notizie per la Juve, Pogba rischia uno stop lunghissimo (Di giovedì 28 luglio 2022) La Juve è una delle squadre regine del mercato, visti anche gli importanti innesti di Pogba, Di Maria e Bremer. Tutto sembrava andare per il meglio, ma all’inizio della tournee americana è già arrivata la prima grana per Max Allegri, Paul Pogba si è infatti infortunato al menisco e questo potrebbe toglierlo dai giochi per diverso tempo. Il francese infatti, secondo quanto riportato dalla Gazzetta Dello Sport, potrebbe rischiare uno stop fino ai 6 mesi se decidesse di operarsi. Pogba Juventus Infortunio Entriamo però nel dettaglio:Paul ha 2 potenziali opzioni, la prima è quella che riguarda la meniscectomia, che prevede l’asportazione del pezzettino di menisco che si è staccato, mentre la seconda prevede la sutura meniscale, cioè la cucitura della zona di ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 28 luglio 2022) Laè una delle squadre regine del mercato, visti anche gli importanti innesti di, Di Maria e Bremer. Tutto sembrava andare per il meglio, ma all’inizio della tournee americana è già arrivata la prima grana per Max Allegri, Paulsi è infatti infortunato al menisco e questo potrebbe toglierlo dai giochi per diverso tempo. Il francese infatti, secondo quanto riportato dalla Gazzetta Dello Sport, potrebbere unofino ai 6 mesi se decidesse di operarsi.ntus Infortunio Entriamo però nel dettaglio:Paul ha 2 potenziali opzioni, la prima è quella che riguarda la meniscectomia, che prevede l’asportazione del pezzettino di menisco che si è staccato, mentre la seconda prevede la sutura meniscale, cioè la cucitura della zona di ...

ilCittadinoLodi : CONSUMO DI SUOLO, PESSIME NOTIZIE - Un 2021 nel segno del cemento per il Lodigiano, occupata un’area pari a 60 camp… - grafuio : RT @antoruotolo: - Presidente, pessime notizie dal nostro allenatore. Si è menato con Vagnati, sono volate parole grosse per tutti. + Fiuu,… - antoruotolo : - Presidente, pessime notizie dal nostro allenatore. Si è menato con Vagnati, sono volate parole grosse per tutti.… - BestMovieItalia : Killers of the Flower Moon, pessime notizie per i fan in attesa del film di Martin Scorsese - - Sberl1983 : giornata pesante al lavoro a coronamento di un periodo di turni osceno, notizie economiche pessime dalla macchina,… -