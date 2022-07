Tiscali

Rafasarà impegnato a novembre in un ciclo diin Sudamerica. Una delle più attese è fissata al Parque Roca di Buenos Aires il 23 novembre, secondo quanto riporta la stampa argentina. In ...... tolte un paio di: un errore che non ripeterà. Nella testa degli appassionati di tennis ...un Matteo Berrettini che senza il Covid avrebbe avuto un'autostrada verso la semifinale con. ... Nadal, le esibizioni fanno discutere: lo scenario divide i tifosi Rafa Nadal sarà impegnato a novembre in un ciclo di esibizioni in Sudamerica. Una delle più attese è fissata al Parque Roca di Buenos Aires il ...Ci sarà anche Novak Djokovic alla prossima Laver Cup. Il serbo ha infatti annunciato la sua presenza a settembre per la quinta edizione di questo torneo d'esibizione.