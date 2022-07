Marco Cappato e Eumans lanciano la lista "Referendum e Democrazia" (Di giovedì 28 luglio 2022) AGI - Nella giornata di venerdì 29 luglio, Marco Cappato e Eumans presenteranno il simbolo della lista 'Per i Referendum e la Democrazia', con la richiesta al governo della possibilità di sottoscrivere le liste con firma digitale, nel corso di una diretta alle 15 sul canale Youtube di Marco Cappato e Eumans. Parteciperanno anche Virginia Fiume - la 39enne in sciopero della fame a sostegno della richiesta a Draghi di "consentire la firma digitale per la raccolta delle 60.000 sottoscrizioni autenticate e certificate necessarie entro il 22 agosto per presentare una nuova lista alle elezioni" - Marco Perduca e gli esponenti di organizzazioni e partiti che hanno finora aderito all'appello, "già firmato da ... Leggi su agi (Di giovedì 28 luglio 2022) AGI - Nella giornata di venerdì 29 luglio,presenteranno il simbolo della'Per ie la', con la richiesta al governo della possibilità di sottoscrivere le liste con firma digitale, nel corso di una diretta alle 15 sul canale Youtube di. Parteciperanno anche Virginia Fiume - la 39enne in sciopero della fame a sostegno della richiesta a Draghi di "consentire la firma digitale per la raccolta delle 60.000 sottoscrizioni autenticate e certificate necessarie entro il 22 agosto per presentare una nuovaalle elezioni" -Perduca e gli esponenti di organizzazioni e partiti che hanno finora aderito all'appello, "già firmato da ...

