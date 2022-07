Inter, vittoria in allenamento congiunto con la Pro Sesto: doppietta per Lautaro, a segno anche Skriniar (Di giovedì 28 luglio 2022) L'Inter batte la Pro Sesto nell'allenamento congiunto del pomeriggio: l'amichevole finisce 6-1 per i nerazzurri, 3 gol per tempo. Lautaro ON... Leggi su calciomercato (Di giovedì 28 luglio 2022) L'batte la Pronell'del pomeriggio: l'amichevole finisce 6-1 per i nerazzurri, 3 gol per tempo.ON...

zazoomblog : Inter vittoria in allenamento congiunto con la Pro Sesto: doppietta per Lautaro a segno anche Skriniar - #Inter… - cmdotcom : Inter, vittoria in allenamento congiunto con la Pro Sesto: doppietta per #Lautaro, a segno anche #Skriniar - sportli26181512 : Inzaghi: 'Inter favorita per lo scudetto? C'è chi ha investito più di noi': Intervistato da 'Dazn' l'allenatore dei… - aquilarandagia3 : caro #Vecino sono contento del tuo arrivo, hai qualcosa da farti perdonare. ma basterà un goal a San Siro contro l'… - WhoBelieveInATL : RT @cesololinter194: La facilità con cui vi privereste di Milan Skriniar per sostituirlo con un mediocre mi mette i brividi. Ci credo che v… -