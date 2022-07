Inter, Sanchez non ha fretta: aspetterà i preliminari di Champions League per decidere dove andare (Di giovedì 28 luglio 2022) Dopo un mese di giugno scoppiettante, l’Inter ha vissuto un luglio decisamente più negativo, in cui ha dovuto assistere, inerme, alle sistemazioni di Bremer e Dybala rispettivamente alla Juventus e alla Roma. Due obiettivi importanti sfumati a causa del mercato in uscita al momento sostanzialmente bloccato: al di là della trattativa con il Psg per la possibile cessione di Skriniar, infatti, a pesare di più sono i ricchi contratti che legano al club meneghino giocatori da tempo fuori dal progetto, uno su tutti Alexis Sanchez. Come riporta il Corriere dello Sport, il cileno non è convinto nemmeno della soluzione rappresentata dall’Olympique Marsiglia, e sarebbe anzi orientato ad aspettare fine agosto per decidere la sua nuova destinazione: il 23 e 24 agosto, infatti, si giocheranno i playoff di Champions ... Leggi su sportface (Di giovedì 28 luglio 2022) Dopo un mese di giugno scoppiettante, l’ha vissuto un luglio decisamente più negativo, in cui ha dovuto assistere, inerme, alle sistemazioni di Bremer e Dybala rispettivamente alla Juventus e alla Roma. Due obiettivi importanti sfumati a causa del mercato in uscita al momento sostanzialmente bloccato: al di là della trattativa con il Psg per la possibile cessione di Skriniar, infatti, a pesare di più sono i ricchi contratti che legano al club meneghino giocatori da tempo fuori dal progetto, uno su tutti Alexis. Come riporta il Corriere dello Sport, il cileno non è convinto nemmeno della soluzione rappresentata dall’Olympique Marsiglia, e sarebbe anzi orientato ad aspettare fine agosto perla sua nuova destinazione: il 23 e 24 agosto, infatti, si giocheranno i playoff di...

