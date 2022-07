Inter, Mkhitaryan: “Ho voglia di vincere. Mourinho voleva trattenermi” (Di giovedì 28 luglio 2022) Henrikh Mkhitaryan, nuovo acquisto dell’Inter, ha parlato della sua esperienza in giallorosso ai microfoni di Danz: “Ho scelto l’Inter ma mi è dispiaciuto lasciare la Roma, ho giocato lì 3 anni. Abbiamo vinto la Conference e mi ha fatto piacere essere parte della storia del club. Il calcio però cambia veloce, ho 33 anni e voglio ancora vincere”. Poi ha dichiarato: “Mourinho ha provato a trattenermi e anche la società, ma ho scelto di andare via ed è stato un bene per tutti. Ora hanno preso Dybala e sono contento per loro. Inzaghi? Ogni tanto scherziamo, perché lui allenava la Lazio mentre io ho giocato nella Roma”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 28 luglio 2022) Henrikh, nuovo acquisto dell’, ha parlato della sua esperienza in giallorosso ai microfoni di Danz: “Ho scelto l’ma mi è dispiaciuto lasciare la Roma, ho giocato lì 3 anni. Abbiamo vinto la Conference e mi ha fatto piacere essere parte della storia del club. Il calcio però cambia veloce, ho 33 anni e voglio ancora”. Poi ha dichiarato: “ha provato ae anche la società, ma ho scelto di andare via ed è stato un bene per tutti. Ora hanno preso Dybala e sono contento per loro. Inzaghi? Ogni tanto scherziamo, perché lui allenava la Lazio mentre io ho giocato nella Roma”. SportFace.

