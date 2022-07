Inter, Marotta: «Juve favorita per lo scudetto» (Di giovedì 28 luglio 2022) Le parole dell’ad dell’Inter, Beppe Marotta: «La Juve è la favorita per lo scudetto, sta facendo una campagna acquisti di alto livello» Beppe Marotta, dirigente dell’Inter, al programma Inside di Dazn ha parlato della prossima stagione. Di seguito le sue parole. «Il sogno è chiaramente regalare ai tifosi la seconda stella. Bisogna essere ambiziosi, bisogna avere sogni, soprattutto dopo esserci posti degli obiettivi sportivi. La Juve? Squadra sempre favorita in tutte le competizioni. Lo sarà anche quest’anno. Sta facendo una campagna acquisti di alto livello». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 28 luglio 2022) Le parole dell’ad dell’, Beppe: «Laè laper lo, sta facendo una campagna acquisti di alto livello» Beppe, dirigente dell’, al programma Inside di Dazn ha parlato della prossima stagione. Di seguito le sue parole. «Il sogno è chiaramente regalare ai tifosi la seconda stella. Bisogna essere ambiziosi, bisogna avere sogni, soprattutto dopo esserci posti degli obiettivi sportivi. La? Squadra semprein tutte le competizioni. Lo sarà anche quest’anno. Sta facendo una campagna acquisti di alto livello». L'articolo proviene da Calcio News 24.

