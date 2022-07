“Inimmaginabile” Estate in diretta | Gianluca Semprini non trova nemmeno le parole | è in difficoltà dopo la notizia

(Di giovedì 28 luglio 2022)inin. Come sempre nella trasmissione che va in onda su Rai 1 nel pomeriggio il giornalista e la collega Roberta Capua affrontano tanti casi di attualità e cronaca. Si parla ancora della piccola Diana, la bimba di 16 mesi lasciata morire a casa da sola dalla madre Alessia Pifferi. Ora la donna, rinchiusa in carcere, fa sapere che vorrebbe partecipare ai funerali della piccola. C’è poi la vicenda della pensionata di 73 anni uccisa a Malnate, provincia di Varese: “Dov’è Carmela” avrebbe fatto sapere un uomo di 60 anni di cui si cerca di ricostruire l’identikit. Inoltre all’Argentario si cerca il corpo di una donna, Anna Claudia Cartoni,lo scontro tra due barche. Nel corso della puntata di ieri, mercoledì 27 luglio, c’è spazio anche ...

S812Carlito : @__turandot_ Effettivamente era del tutto inimmaginabile, completamente impronosticabile, del tutto inaspettato. S… - Fede_Valcauda : Comunque “estate più calda dell’anno+elezioni estive” è davvero inimmaginabile anche nei migliori fantasy -

Vatican News - Italiano

... una cifra assolutamentein un'era in cui l'idea di blockbuster al cinema si giocava ...generazioni può suonare aliena) prima di restare nella top ten dei più visti per tutta l'...Può sembrareeppure è possibile fare dei weekend last minute in Italia al mare o in ... Sauze d'Oulx, nella Val di Susa, è un incantevole paese anche d'. Qui con meno di 25 euro a ... Le vacanze per i piccoli pazienti del Policlinico di Milano: gioia inimmaginabile