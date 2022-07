GF Vip 7 | Signorini pubblica un nuovo indizio sul prossimo vippone

(Di giovedì 28 luglio 2022)suldel GF Vip 7 Si continua a parlare con insistenza dei prossimi concorrenti del GF Vip 7. Il ritorno del reality sembra essere davvero molto atteso dai telespettatori, che si chiedono chi varcherà la Porta Rossa della Casa più spiata d’Italia. E per destare ancor più curiosità, di tanto in tanto, L'articolo proviene da Novella 2000.

zazoomblog : Gf Vip 7 Alfonso Signorini pubblica l’indizio sull’identità di un altro vippone: ecco chi è - #Alfonso #Signorini… - tuttopuntotv : Alfonso Signorini svela il quinto indizio per un concorrente del GF Vip 7 #gfvip #gfvip7 #alfonsoSignorini - IsaeChia : #GfVip 7, Alfonso Signorini pubblica l’indizio sull’identità di un altro vippone: ecco chi è - AngoloDV : GF VIP 7: l'indizio sul quinto concorrente #gfvip7 #gfvip #angolodellenotizie #grandefratellovip #isola… - lawebstar_it : #AntoninoSpinalbese è un concorrente ufficiale del #GFvip. L'indizio inequivocabile di Alfonso Signorini #gfvip7… -

Alfonsoquesta mattina ha postato tramite le sue storie di Instagram un indizio in merito al nuovo concorrente del Grande Fratellopronto ad entrare nella Casa: si tratta di Antonino Spinalbese ...Sulle pagine di Chi di Alfonso, Carolina ha raccontato di non aver messo da parte il suo sogno. "È sempre e senza dubbio il sogno più grande. A questo punto ho finito con le terapie , con ...Alfonso Signorini continua a pubblicare, di tanto in tanto, qualche indizio sui concorrenti del GF Vip 7. A chi appartengono questi oggettiIn queste ore una delle ex concorrenti della storia del GF Vip ha dato un triste annuncio. Andiamo quindi a vedere cos'è successo.