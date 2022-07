GF Vip 7 | Alfonso Signorini preoccupato | il reality slitta?

Leggi su vesuvius

(Di giovedì 28 luglio 2022) Cresce la preoccupazione perche potrebbe posticipare per forza di cose l’inizio del GF Vip 7 Sono ore di grande lavoro per Mediaset che sta decidendo quando far partire la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Infatti un imprevisto rischia di far rinviare ulteriormente l’inizio delshow: le notizie dell’ultima ora. Cosa sta succedendo prima dell’inizio delshow (Via WebSource)L’ultima stagione ha segnato un altro grandissimo successo per il Grande Fratello Vip, che adesso è pronto a ripetere lo stesso successo. La variante celebrity dello storicoshow è ormai giunta in Italia alla settima edizione. Inoltre come ben sappiamo ildoveva iniziare il prossimo 12 settembre ma pare che siato di una ...