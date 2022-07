Gazzetta – Daniel Maldini lascia il Milan: va allo Spezia in prestito secco (Di giovedì 28 luglio 2022) 2022-07-25 21:06:10 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dalla rosea: Il figlio di Paolo cerca minuti da titolare in Serie A. Proprio contro i liguri ha segnato il suo primo gol in campionato Manca ancora l’ufficialità, ma Daniel Maldini lascerà il Milan. Non in maniera definitiva, si tratta di un prestito secco, ma il 20enne figlio di Paolo ha scelto di andare a cercare minuti di Serie A altrove: il prossimo campionato lo giocherà nello Spezia. Curiosamente, proprio allo stadio Picco era arrivato il suo primo – e finora unico – gol in A: era il 25 settembre scorso e il Milan conquistava tre punti preziosi in casa dei liguri anche grazie al suo gol. Niente Verona — Cresciuto nel settore ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 28 luglio 2022) 2022-07-25 21:06:10 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dalla rosea: Il figlio di Paolo cerca minuti da titolare in Serie A. Proprio contro i liguri ha segnato il suo primo gol in campionato Manca ancora l’ufficialità, malascerà il. Non in maniera definitiva, si tratta di un, ma il 20enne figlio di Paolo ha scelto di andare a cercare minuti di Serie A altrove: il prossimo campionato lo giocherà nello. Curiosamente, propriostadio Picco era arrivato il suo primo – e finora unico – gol in A: era il 25 settembre scorso e ilconquistava tre punti preziosi in casa dei liguri anche grazie al suo gol. Niente Verona — Cresciuto nel settore ...

