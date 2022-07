Fiume Po oggi: allarme siccità record. 'Riserve potabili a rischio. Cuneo salino a 40 km' (Di giovedì 28 luglio 2022) Il Fiume Po fra Parma e Reggio Emilia Roma, 28 luglio 2022 - La siccità da record in Italia continua a colpire il Po che ora rischia di perdere l'immagine di grande Fiume. Secondo i dati diffusi dell' ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022) IlPo fra Parma e Reggio Emilia Roma, 28 luglio 2022 - Ladain Italia continua a colpire il Po che ora rischia di perdere l'immagine di grande. Secondo i dati diffusi dell' ...

