Fedez, il rapper torna in ospedale per dei controlli: ecco come sta (Di giovedì 28 luglio 2022) Federico Lucia, in arte Fedez, è stato da poco operato ad un tumore al pancreas e per lui accettare la sua malattia non è stato semplice. Il rapper è dovuto ricorrere a delle seduto dallo psicologo per affrontare al meglio il difficile periodo della sua vita. Gli audio con il dottore, diffusi dal musicista stesso su Instagram, hanno commosso i suoi fan che spesso si chiedono come stia adesso il loro idolo. In queste ore, prima di partire per le vacanze, Fedez è tornato in ospedale per un controllo di ruotine: ecco come sta.



