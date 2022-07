(Di giovedì 28 luglio 2022) Una visita digià prevista perche èin, lo stesso dove gli hanno salvato la vita. Il rapper dopo tutti gli esami ha ringraziato ancora una volta lo staff del reparto “pancreas” del professor Falconi. E’ andato tutto bene durante ile adessopuò proseguire le vacanze sereno con Chiara Ferragni e i piccoli Leone e Vittoria. Ha postato una foto abbracciato al medico a cui saràper, dietro le mascherine non si vedono i loro sorrisi ma ci sono. Per il cantante il check up a cui doveva sottoporsi dopo l’operazione e la cura era fonte di ansia, di preoccupazione, è ovvio, ma adesso che ha superato anche questa è ancora più tranquillo di prima.in ...

RadioDueLaghi : Fedez da quando è tornato sul palco non perde occasione per scatenarsi, ma se la sua foga ha provocato una caduta d… -

Ultime Notizie Flash

Visita di controllo andata perche ancora una volta ringrazia chi gli ha salvato la ...Quest'anno èdopo cinque anni di silenzio con l'album "Caos", ottenendo un grande riscontro ... Il brano è firmatofeaturing Tananai e Mara Sattei, ma la maggior parte del pezzo vede ... Fedez è tornato in ospedale per un controllo: "Per sempre grato" Visita di controllo andata per Fedez che ancora una volta ringrazia chi gli ha salvato la vita Una visita di controllo già prevista per Fedez che è tornato in ospedale, lo stesso dove gli hanno salvat ...Il rapper Fedez è tornato in ospedale per effettuare dei controlli, come sta adesso La notizia del tumore è piuttosto recente ...