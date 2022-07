Elezioni Provincia, al via lo scrutinio: i risultati in tempo reale (Di giovedì 28 luglio 2022) tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Iniziato alle 22, al PalaTedeschi, lo scrutinio per l’elezione del nuovo Presidente della Provincia di Benevento. La sfida è tra Antonio Calzone, sindaco di Reino, e Nino Lombardi, sindaco di Faicchio. Questi i primi dati: ore 22.03- Operazioni di chiusura e sanificazione in corso, a breve inizia ufficialmente lo spoglio ore 22.00- Seggio chiuso. Il numero di votanti definitivo è di 745 su 937, con una percentuale del 79,5% L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 28 luglio 2022)di lettura: < 1 minutoBenevento – Iniziato alle 22, al PalaTedeschi, loper l’elezione del nuovo Presidente delladi Benevento. La sfida è tra Antonio Calzone, sindaco di Reino, e Nino Lombardi, sindaco di Faicchio. Questi i primi dati: ore 22.03- Operazioni di chiusura e sanificazione in corso, a breve inizia ufficialmente lo spoglio ore 22.00- Seggio chiuso. Il numero di votanti definitivo è di 745 su 937, con una percentuale del 79,5% L'articolo proviene da Anteprima24.it.

anteprima24 : ** #Elezioni Provincia, al via lo #Scrutinio: i risultati in tempo reale ** - immediatonet : ?? Si dimette il presidente della Provincia di #Foggia Nicola Gatta. Punterà alle elezioni politiche di settembre - paviaunotv : La Voce Pavese di Emanuele Bottiroli: il commento in diretta alle ore 20 al fatto del giorno in provincia di Pavia.… - ilvaglio1 : Presidenza della Provincia, i votanti a mezzogiorno #elezioni #presidenzaprovincia #antoniocalzone #ninolombardi… - CittadinoOnline : Provincia: Franceschelli dà le dimissioni per presentarsi alle elezioni - -