Calcio: tifosi Fenerbahçe inneggiano a Putin, l'Ucraina 'triste' (Di giovedì 28 luglio 2022) L'ambasciatore dell'Ucraina in Turchia, Vasyl Bodnar, ha condannato gli slogan cantati dai tifosi turchi a favore del capo di stato russo Vladimir Putin durante la partita tra Dynamo Kyiv e Fenerbahçe,...

