Borsa Milano chiude a +2 | 10% con spinta trimestrali

Milano – La Borsa di Milano chiude la seduta a +2,10%, dunque in forte rialzo con la spinta delle trimestrali. Il Ftse Mib segna, come detto, un +2,10% a 21.932 punti. Ieri a Piazza Affari sugli scudi Nexi e Unicredit (+7,6%), con la banca guidata da Andrea Orcel che ha chiuso il suo miglior semestre degli L'articolo proviene da Webmagazine24.

