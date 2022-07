Bari, bimba bocciata in seconda elementare: Tar invita scuola a ripensarci (Di giovedì 28 luglio 2022) commenta Arriva una prima decisione da parte del Tar Puglia sul caso della bambina di 7 anni bocciata in seconda elementare perché ritenuta non sufficientemente preparata per raggiungere la classe ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 28 luglio 2022) commenta Arriva una prima decisione da parte del Tar Puglia sul caso della bambina di 7 anniinperché ritenuta non sufficientemente preparata per raggiungere la classe ...

Telebari : Bocciata a 7 anni, il Tar Puglia alla scuola: 'Rivaluti la decisione. Grave danno per la bimba' - #Bari #Notizie… - LaGazzettaWeb : Bimba bocciata a 7 anni, Tar Puglia: «Scuola rivaluti decisione» - News - GINA32451015 : RT @MediasetTgcom24: Bari, bimba bocciata in seconda elementare: Tar invita scuola a ripensarci #bari #tar #puglia #scuola #bimba #bocciat… - MediasetTgcom24 : Bari, bimba bocciata in seconda elementare: Tar invita scuola a ripensarci #bari #tar #puglia #scuola #bimba… - QuintoPotereV : ?? #Bari, bimba bocciata in seconda elementare: Tar accoglie appello dei genitori ?? -