Alessia Pifferi, Diana morta 24 ore prima del ritrovamento, un giorno prima poteva essere salvata. La nonna: «Mia figlia è un mostro, per me non esiste più» (Di giovedì 28 luglio 2022) Ieri la Procura di Milano ha dato il nulla osta per i funerali della piccola Diana Pifferi. La bimba era stata trovata morta in casa lo scorso mercoledì. Alessia Pifferi aveva...

