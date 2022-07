AEW: Jon Moxley soffre, ma batte Rush e nel post match viene sfidato da un ex campione del mondo (Di giovedì 28 luglio 2022) Jon Moxley continua a difendere la sua cintura di campione AEW ad interim, in attesa che CM Punk rientri dall’infortunio per unificare le due cinture di campione del mondo. Questa notte, nello speciale Fight For The Fallen, ha aperto la puntata difendendo il titolo contro l’ex campione ROH Rush. Voglio il Lionheart! match durissimo per aprire Dynamite, Rush è partito subito forte aggredendo Moxley prima ancora che suonasse la campanella e sono bastati pochi minuti affinché il campione cominciasse a perdere sangue dal volto, non proprio un’autentica novità. A complicare le cose per il Lunatic Fringe ci ha pensato Andrade, intervenuto assieme a Jose per aiutare Rush, ma per fortuna del ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 28 luglio 2022) Joncontinua a difendere la sua cintura diAEW ad interim, in attesa che CM Punk rientri dall’infortunio per unificare le due cinture didel. Questa notte, nello speciale Fight For The Fallen, ha aperto la puntata difendendo il titolo contro l’exROH. Voglio il Lionheart!durissimo per aprire Dynamite,è partito subito forte aggredendoprima ancora che suonasse la campanella e sono bastati pochi minuti affinché ilcominciasse a perdere sangue dal volto, non proprio un’autentica novità. A complicare le cose per il Lunatic Fringe ci ha pensato Andrade, intervenuto assieme a Jose per aiutare, ma per fortuna del ...

