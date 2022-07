WWE: Triple H vuole preparare una grande sorpresa per SummerSlam (Di mercoledì 27 luglio 2022) Come abbiamo ampiamente raccontato quest’oggi la puntata di lunedì di WWE Monday Night Raw è stata scritta in gran parte prima delle dimissioni di Vince McMahon. Nonostante ciò, si è trattato del primo episodio svoltosi sotto l’egidia di Triple H. WWE SummerSlam di sabato prossimo sarà il primo show completamente gestito da Triple H dal punto di vista creativo e potremmo vedere molte delle sue idee. WrestleVotes, account anonimo di Twitter che si è dimostrato in passato davvero ben informato in molte occasioni, ha twittato quanto segue: “Con SummerSlam che sarà il suo vero primo show in totale controllo, una fonte ci dice che Triple H vorrebbe dare un tocco creativo all’evento, MA solo se avrà senso. Non farà qualcosa tanto per fare”. Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 27 luglio 2022) Come abbiamo ampiamente raccontato quest’oggi la puntata di lunedì di WWE Monday Night Raw è stata scritta in gran parte prima delle dimissioni di Vince McMahon. Nonostante ciò, si è trattato del primo episodio svoltosi sotto l’egidia diH. WWEdi sabato prossimo sarà il primo show completamente gestito daH dal punto di vista creativo e potremmo vedere molte delle sue idee. WrestleVotes, account anonimo di Twitter che si è dimostrato in passato davvero ben informato in molte occasioni, ha twittato quanto segue: “Conche sarà il suo vero primo show in totale controllo, una fonte ci dice cheH vorrebbe dare un tocco creativo all’evento, MA solo se avrà senso. Non farà qualcosa tanto per fare”.

