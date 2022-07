WWE: Dopo l’infortunio di Riddle, i fan fantasticano su un dream match per Rollins (Di mercoledì 27 luglio 2022) La notizia che ha fatto più scalpore nelle ultime ore è quella dell’infortunio di Riddle, che per quanto possa sembrare un infortunio in chiave storyline, è stato utilizzato come motivazione per annullare e così posticipare il match contro Seth “Freakin” Rollins che si sarebbe dovuto tenere questo sabato a SummerSlam. Sognare non costa nulla Sicuramente questa non è una bella notizia e lo stesso Rollins si è dimostrato alquanto polemico a riguardo con un tweet. Sarebbe un vero peccato non vedere il Visionario partecipare ad un match a SummerSlam e Dopo l’annuncio della cancellazione del match con Riddle i fan non hanno perso tempo e hanno ipotizzato diverse possibili soluzioni per vedere Rollins all’opera. ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 27 luglio 2022) La notizia che ha fatto più scalpore nelle ultime ore è quella deldi, che per quanto possa sembrare un infortunio in chiave storyline, è stato utilizzato come motivazione per annullare e così posticipare ilcontro Seth “Freakin”che si sarebbe dovuto tenere questo sabato a SummerSlam. Sognare non costa nulla Sicuramente questa non è una bella notizia e lo stessosi è dimostrato alquanto polemico a riguardo con un tweet. Sarebbe un vero peccato non vedere il Visionario partecipare ad una SummerSlam el’annuncio della cancellazione delconi fan non hanno perso tempo e hanno ipotizzato diverse possibili soluzioni per vedereall’opera. ...

