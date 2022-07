Ultime Notizie – “Discorso nazista degno di Goebbels” | consigliere di Orban si dimette

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 27 luglio 2022) “Un puro testo”. Così Zsuzsa Hegedus, membro della cerchia ristretta di Viktor, ha definito ildel premier ungherese, che si è svolto sabato scorso in una regione della Romania che ospita una grande comunità ungherese. Una presa di distanza che ha portato alle proprie dimissioni ildel nazionalista, che conosceva da 20 anni. “Non so come hai fatto a non notare che ilche hai pronunciato è un testo puramentedi Joseph“, ha scritto nella sua lettera di dimissioni Hegedus, a quanto riporta il sito web diungherese hvg.hu. Nel suo, il primo ministro aveva affermato che i popoli europei dovrebbero essere liberi di ...