Torino, in arrivo un giocatore del Psg (Di mercoledì 27 luglio 2022) Per l'Equipe il Torino è vicino al giovane centrocampista del Psg, Daouda Weidmann. I granata vogliono chiudere l'operazione... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 27 luglio 2022) Per l'Equipe ilè vicino al giovane centrocampista del Psg, Daouda Weidmann. I granata vogliono chiudere l'operazione...

MarcoBovicelli : 11.30 l’inizio dell’incontro #Juventus - #Torino in uno studio di avvocati nel centro di Milano,alle 16 accordo tra… - DiMarzio : #Juventus, ecco #Bremer: le immagini del suo arrivo a Torino - marcoconterio : ?????? L'#Inter rilancerà per #Bremer (35+bonus+prestito Casadei) per sorpassare i bianconeri ma la #Juventus, coi d… - 5Tlive : RT @TorinoCityLab: @twitorino vince il bando MaaS4Italy ?? In arrivo circa 10 milioni di euro per la realizzazione di due progetti messi a p… - Fprime86 : RT @AJGNewsOfficial: ???? Paul #Pogba non si opera negli USA. Il francese, secondo la @Gazzetta_it è già ripartito per tornare in Italia. Una… -