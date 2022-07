Terribile incidente sulla via del Mare: scontro tra due auto, traffico in tilt (Di mercoledì 27 luglio 2022) Attimi di paura nel tardo pomeriggio di oggi, 27 luglio, a causa di un Terribile incidente. Lo scontro, che ha coinvolto due vetture, è avvenuto a Pomezia, lungo la via del Mare. incidente sulla via del Mare: i fatti Le due auto si sono scontrate lungo la via del Mare, alla rotonda e precisamente all’altezza del Centro Commerciale 16 pini, in via Dipilo, direzione Torvaianica. Presenti sul posto i Carabinieri e un’ambulanza. Al momento l’entità del sinistro non è nota. Si segnalano lunghe code nel tratto di strada interessato. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 27 luglio 2022) Attimi di paura nel tardo pomeriggio di oggi, 27 luglio, a causa di un. Lo, che ha coinvolto due vetture, è avvenuto a Pomezia, lungo la via delvia del: i fatti Le duesi sono scontrate lungo la via del, alla rotonda e precisamente all’altezza del Centro Commerciale 16 pini, in via Dipilo, direzione Torvaianica. Presenti sul posto i Carabinieri e un’ambulanza. Al momento l’entità del sinistro non è nota. Si segnalano lunghe code nel tratto di strada interessato. su Il Corriere della Città.

