(Di mercoledì 27 luglio 2022) AGI - Piogge ema anche, forti venti e trombe d'aria: i flussi di corrente fresche occidentali arrivate sulItaliaun po' di sollievo dall'afa maanche causato, in particolare all'agricoltura, e molti disagi. Nella serata di martedì un temporale di alcune ore ha investito Milano e molte zone della Lombardia con tuoni, fulmini e vento forte, sradicando alberi e allagando cantine. Nel capoluogo lombardo sono stati necessari 120 interventi dei vigili del fuoco, soprattutto nella zonaovest. Il tratto ferroviario tra Mortara e Porta Genova è stato chiuso per alcune ore per la caduta di alberi con una decina di treni cancellati. A Saronno, in provincia di Varese, e a Lodi molte auto sono state ...

3BMeteo : ? Imminenti forti #temporali al Nord, anche con rischio #grandine. Ecco dove saranno più probabili ? #meteo - Agenzia_Ansa : In arrivo temporali e grandine al Nord, stabile il Sud. A partire da martedì 26 e almeno fino a venerdì 29 luglio… - infoitinterno : Cronaca meteo diretta Marche: violenti temporali, grandine distruttiva ad Ascoli Piceno, FOTO E VIDEO - sulsitodisimone : Temporali e grandine a nord hanno portato più danni che fresco - bizcommunityit : Allerta Meteo: Avviso della Protezione Civile per violenti Temporali e Grandine grossa; le regioni a rischio -

AGI - Piogge ema anche, forti venti e trombe d'aria: i flussi di corrente fresche occidentali arrivate sul Nord Italia hanno portato un po' di sollievo dall'afa ma hanno anche causato danni, in ......per muoversi rapidamente verso Lombardia e Triveneto Giovedì 28 luglio è previsto un intervallo nella perturbazione che martedì sera ha interessato le regioni del Nord cone ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...In Valtellina i detriti causati dal temporale hanno invaso la galleria del Gallo a Livigno, ostruendola e interrompendo quindi la viabilità Nella serata di martedi' un temporale di alcune ore ha inves ...