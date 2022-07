Questo caimano è stato catturato in Sardegna nel 2019, non in Puglia nel 2022 (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il 27 luglio 2022 è stato pubblicato su Facebook un video di 1 minuto e 20 secondi che mostra la cattura di un caimano da parte dei Carabinieri e del Corpo Forestale dello stato. Il post è stato pubblicato dalla pagina Lo Strillone News, quotidiano online della provincia di Brindisi, secondo cui il filmato mostra il ritrovamento di un coccodrillo a Francavilla Fontana (Brindisi). Alcuni frame del video sono stati ripresi da diverse testate locali che l’hanno collegato al presunto ritrovamento di «un piccolo coccodrillo nelle campagne tra Francavilla Fontana e Villa Castelli». In realtà, il video è stato decontestualizzato e veicola una notizia falsa. Il filmato risale al 1° settembre 2019 e mostra il ritrovamento di un caimano avvenuto a Cala ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il 27 lugliopubblicato su Facebook un video di 1 minuto e 20 secondi che mostra la cattura di unda parte dei Carabinieri e del Corpo Forestale dello. Il post èpubblicato dalla pagina Lo Strillone News, quotidiano online della provincia di Brindisi, secondo cui il filmato mostra il ritrovamento di un coccodrillo a Francavilla Fontana (Brindisi). Alcuni frame del video sono stati ripresi da diverse testate locali che l’hanno collegato al presunto ritrovamento di «un piccolo coccodrillo nelle campagne tra Francavilla Fontana e Villa Castelli». In realtà, il video èdecontestualizzato e veicola una notizia falsa. Il filmato risale al 1° settembree mostra il ritrovamento di unavvenuto a Cala ...

