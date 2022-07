Quali sono le due grandi sfide di Meta per affrontare il futuro (Di mercoledì 27 luglio 2022) Meta ha di fronte a sé due sfide molto importanti per il suo futuro: aumentare l’offerta dei video brevi (Reels) per competere con TikTok e ricostruire il suo sistema di annunci dopo che Apple ha limitato l’accesso ai dati degli utenti. LEGGI ANCHE > Instagram deve tornare come prima: l’appello di Kyle Jenner e Kim Kardashian Le due grandi sfide di Meta: Reels e sistema degli annunci Durante una telefonata alla fine del mese scorso, Mark Zuckerberg ha fatto sapere ai suoi dipendenti che ci vorrà del tempo e che l’azienda deve accelerare il processo. A breve saranno rilasciati i risultati trimestrali dell’azienda. Secondo i dati IBES di Refinitiv, potrebbe registrare il suo primo calo dei ricavi nella sua storia come azienda pubblica, con una diminuzione dello 0,4%, circa 29 miliardi ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 27 luglio 2022)ha di fronte a sé duemolto importanti per il suo: aumentare l’offerta dei video brevi (Reels) per competere con TikTok e ricostruire il suo sistema di annunci dopo che Apple ha limitato l’accesso ai dati degli utenti. LEGGI ANCHE > Instagram deve tornare come prima: l’appello di Kyle Jenner e Kim Kardashian Le duedi: Reels e sistema degli annunci Durante una telefonata alla fine del mese scorso, Mark Zuckerberg ha fatto sapere ai suoi dipendenti che ci vorrà del tempo e che l’azienda deve accelerare il processo. A breve saranno rilasciati i risultati trimestrali dell’azienda. Secondo i dati IBES di Refinitiv, potrebbe registrare il suo primo calo dei ricavi nella sua storia come azienda pubblica, con una diminuzione dello 0,4%, circa 29 miliardi ...

