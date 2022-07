Maltempo: alberi caduti e danni nel Reggiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) Un violento temporale si è abbattuto nella notte, tra le 2 e le 3, su Reggio Emilia e parte della provincia (in particolare val d'Enza e Bassa Reggiana). Oltre alla pioggia torrenziale (si stimano 23 ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 27 luglio 2022) Un violento temporale si è abbattuto nella notte, tra le 2 e le 3, su Reggio Emilia e parte della provincia (in particolare val d'Enza e Bassa Reggiana). Oltre alla pioggia torrenziale (si stimano 23 ...

vigilidelfuoco : #Maltempo, proseguono dalla notte gli interventi delle squadre in provincia di #Pordenone: 60 #vigilidelfuoco impeg… - vigilidelfuoco : #Maltempo, forti piogge hanno colpito #Milano e parte della provincia: #vigilidelfuoco al lavoro per alberi abbattu… - ChristianCaded1 : RT @Corriere: Maltempo in Lombardia, stop ai treni sulla Milano-Mortara. Alberi caduti e auto distrutte - Corriere : Maltempo in Lombardia, stop ai treni sulla Milano-Mortara. Alberi caduti e auto distrutte - franconemarisa : RT @vigilidelfuoco: #Maltempo, forti piogge hanno colpito #Milano e parte della provincia: #vigilidelfuoco al lavoro per alberi abbattuti e… -