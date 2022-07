Inter | si valuta la cessione di Dumfries | i possibili sostituti sul taccuino di Marotta

(Di mercoledì 27 luglio 2022) L’potrebbe decidere di privarsi di uno degli esterni della rosa di Simone Inzaghi per far quadrare i conti trattenendo Skriniar: i. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Mentre si attendono ancora sviluppi sulla situazione legata alla permanenza di Milan Skriniar, l’qualche. Tra queste potrebbe esserci quella Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

prosciuttazzo : RT @calciomercatoit: ?? - maugirzio_russo : RT @calciomercatoit: ?? - calciomercatoit : ?? - infoitsport : Inter, in caso di partenza di Dumfries si valuta anche il nome di Singo del Toro - Sneijderismo : RT @noiverinteristi: GdS - Il Chelsea monitora Dumfries, che l’Inter valuta 50mln. E se andasse via? Piace molto Udogie, un mancino che cos… -

Fattore importante potrebbe essere la presenza in Champions League nel Milan, avendo vinto l'ultimo campionato italiano nello scontro finale a distanza contro i cugini dell', con la vittoria ...CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Fumata nera per De Ketelaere, siZiyech Calciomercato Roma: Bailly ... Che sia così anche per l'ivoriano Calciomercatonews/ Skriniar in bilico, Pinamonti tra ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Il centrale olandese De Vrij non ha ancora rinnovato il proprio contratto e sarebbe nel mirino dei giallorossi ...