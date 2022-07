Il sondaggio dell’Istituto Cattaneo sui collegi uninominali (tutti in mano alla destra) (Di mercoledì 27 luglio 2022) I collegi uninominali di Camera e Senato potrebbero andare al 70% al centrodestra alla luce della mancata alleanza tra Pd e Movimento 5 Stelle: lo dice il report elaborato dall’Istituto Cattaneo e pubblicato oggi su Repubblica, che mostra una cartina dell’Italia prevalentemente azzurra. Complice la legge elettorale che favorisce le alleanze, una coalizione che mettesse insieme ipoteticamente Pd, Azione, l’Alleanza verdi sinistra (presentata ieri, Sinistra italiana più Europa verde) e Insieme per il futuro, senza il partito di Giuseppe Conte si vedrebbe assegnata, su 147 seggi alla Camera, solo 42. Sui 74 al Senato, invece, solo 18. Di riflesso, la corsa solitaria dei pentastellati, che nelle intenzioni del loro presidente devono rappresentare un “terzo polo”, andrebbe a schiantarsi ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) Idi Camera e Senato potrebbero andare al 70% al centroluce della mancata alleanza tra Pd e Movimento 5 Stelle: lo dice il report elaborato dall’Istitutoe pubblicato oggi su Repubblica, che mostra una cartina dell’Italia prevalentemente azzurra. Complice la legge elettorale che favorisce le alleanze, una coalizione che mettesse insieme ipoteticamente Pd, Azione, l’Alleanza verdi sinistra (presentata ieri, Sinistra italiana più Europa verde) e Insieme per il futuro, senza il partito di Giuseppe Conte si vedrebbe assegnata, su 147 seggiCamera, solo 42. Sui 74 al Senato, invece, solo 18. Di riflesso, la corsa solitaria dei pentastellati, che nelle intenzioni del loro presidente devono rappresentare un “terzo polo”, andrebbe a schiantarsi ...

