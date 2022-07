Il Barca deve vendere: non solo de Jong in uscita! (Di mercoledì 27 luglio 2022) La campagna acquisti del Barcellona sembra non fermarsi più: la banda blaugrana guidata dall’ex giocatore Xavi è la vera rivelazione di questa sessione di calciomercato. Hanno già centrato più di qualche grande obiettivo, giocatori affermati come Lewandowski o Kessie, ma sembrano avere ancora cartucce pronte a far fuoco. Sembra imminente anche l’arrivo di Jules Kounde, soffiato in extremis ai blues del Chelsea. A questo punto i catalani devono far spazio ai nuovi innesti, e servono quindi, cessioni importanti da ufficializzare al più presto. Ter Stegen Barcellona Come riportato anche dalla rete radiofonica spagnola Cadena Ser, in caso di mancata cessione del centrocampista olandese Frankie de Jong, il Barcellona sarebbe costretto a virare sulla cessione del portiere tedesco Marc-André ter Stegen, che, con il suo stipendio da 10 milioni di euro, pesa non poco ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 27 luglio 2022) La campagna acquisti del Barcellona sembra non fermarsi più: la banda blaugrana guidata dall’ex giocatore Xavi è la vera rivelazione di questa sessione di calciomercato. Hanno già centrato più di qualche grande obiettivo, giocatori affermati come Lewandowski o Kessie, ma sembrano avere ancora cartucce pronte a far fuoco. Sembra imminente anche l’arrivo di Jules Kounde, soffiato in extremis ai blues del Chelsea. A questo punto i catalani devono far spazio ai nuovi innesti, e servono quindi, cessioni importanti da ufficializzare al più presto. Ter Stegen Barcellona Come riportato anche dalla rete radiofonica spagnola Cadena Ser, in caso di mancata cessione del centrocampista olandese Frankie de, il Barcellona sarebbe costretto a virare sulla cessione del portiere tedesco Marc-André ter Stegen, che, con il suo stipendio da 10 milioni di euro, pesa non poco ...

