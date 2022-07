Grande Fratello Vip: perché Mediaset vuole farlo durare 8 mesi (Di mercoledì 27 luglio 2022) La settima edizione del Grande Fratello Vip dovrebbe durare da settembre a giugno ricoprendo l’intera stagione televisiva. Un anno scolastico praticamente. L’ipotesi è già stata valutata e approvata da Mediaset anche se sulla carta i vipponi che entrano a settembre firmano il contratto per partecipare per soli tre mesi. Il Grande Fratello Vip, infatti, sulla carta potrebbe terminare a dicembre qualora gli ascolti non fossero soddisfacenti. Così come potrebbe essere prolungato fino a marzo qualora andassero bene e di nuovo fino alla prima settimana di giugno se le dinamiche glielo garantirebbero. Sarà un’edizione step by step. Ma come mai PierSilvio Berlusconi vuole far durare il reality show 8 mesi? A rispondere è ... Leggi su biccy (Di mercoledì 27 luglio 2022) La settima edizione delVip dovrebbeda settembre a giugno ricoprendo l’intera stagione televisiva. Un anno scolastico praticamente. L’ipotesi è già stata valutata e approvata daanche se sulla carta i vipponi che entrano a settembre firmano il contratto per partecipare per soli tre. IlVip, infatti, sulla carta potrebbe terminare a dicembre qualora gli ascolti non fossero soddisfacenti. Così come potrebbe essere prolungato fino a marzo qualora andassero bene e di nuovo fino alla prima settimana di giugno se le dinamiche glielo garantirebbero. Sarà un’edizione step by step. Ma come mai PierSilvio Berlusconifaril reality show 8? A rispondere è ...

GrandeOrienteit : #AccaddeOggi #20luglio 1937; muore a Roma il celebre Fratello #GuglielmoMarconi, grande fisico e inventore, insigni… - BITCHYFit : Grande Fratello Vip: perché Mediaset vuole farlo durare 8 mesi - old_scantia : @Lorellastelle @MarioFurore come se non fossero presenti continuamente e senza contraddittorio nei 'talkshow di mer… - tuttoepolitica : @warsteiner_SF @GiovaQuez @PIERPAO67864611 @CarloCalenda Il problema è che vedete la politica come fosse il grande… - ilMenestrelloh : RT @GalantoMassimo: IlMenestrelloh a @tvblogit: “Commento con i meme la tv (che mi cerca). Ho fatto provino per il Grande Fratello, ma…” h… -