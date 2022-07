Giuseppe Conte beccato così: attenzione alla data, del M5s se ne frega | Guarda (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il Movimento 5 Stelle affonda? Nessun problema, Giuseppe Conte si sta già allenando con una personalissima scialuppa di salvataggio. Anzi, per la precisione un gommone. Il Tempo ha pubblicato un paio di foto firmate L'attacco.it in cui l'ex premier appare in piena tenuta balneare nel bel mezzo del marasma della crisi di governo. "Ma dov' è finito Conte?. Se lo chiedevano in tanti, mercoledì scorso, quando il governo Draghi esalava gli ultimi respiri in Senato e il capo del Movimento 5 stelle, colui che aveva aperto la crisi seigiorni prima, aveva fatto perdere le sue tracce", sottolinea il quotidiano romano diretto da Davide Vecchi. Nei giorni successivi, per la verità, non è cambiato molto. Anche dopo la fine ufficiale del governo Draghi e la disintegrazione del cosiddetto "centrosinistra", di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il Movimento 5 Stelle affonda? Nessun problema,si sta già allenando con una personalissima scialuppa di salvataggio. Anzi, per la precisione un gommone. Il Tempo ha pubblicato un paio di foto firmate L'attacco.it in cui l'ex premier appare in piena tenuta balneare nel bel mezzo del marasma della crisi di governo. "Ma dov' è finito?. Se lo chiedevano in tanti, mercoledì scorso, quando il governo Draghi esalava gli ultimi respiri in Senato e il capo del Movimento 5 stelle, colui che aveva aperto la crisi seigiorni prima, aveva fatto perdere le sue tracce", sottolinea il quotidiano romano diretto da Davide Vecchi. Nei giorni successivi, per la verità, non è cambiato molto. Anche dopo la fine ufficiale del governo Draghi e la disintegrazione del cosiddetto "centrosinistra", di ...

GiovaQuez : Renzi (IV): 'La responsabilità della caduta di Draghi è di Giuseppe Conte. Poi ci sono responsabilità anche di Forz… - fanpage : 'Siamo stati bullizzati davanti al Parlamento e ai cittadini, non potevamo più sostenere questo governo. Alle… - fanpage : Giuseppe Conte in un post su Facebook lancia le sue proposte per i giovani, in vista del voto del 25 settembre: inc… - lukasmantova : RT @Nenonet1: Sbaglierò, ma oggi lo spread è a 149 punti base. Giuseppe Conte lo aveva lasciato sotto i 120 punti base. Siamo proprio sicur… - enzopetrarca : RT @LaVeritaWeb: La surreale arringa del segretario: «Ci ispireremo a Van Gogh» (il pittore depresso che si mozzò un orecchio). Giuseppe Co… -