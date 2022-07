GF Vip, quando è andata in onda la prima puntata della prima edizione? (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il primo storico Grande Fratello Vip è andato in onda a partire dal 19 settembre 2016 in prima serata su Canale 6. Durato “appena” 50 giorni, ha visto tra i concorrenti Alessia Macari (che ha vinto), Gabriele Rossi, Antonella Mosetti e sua figlia Asia Nuccetelli, Andrea Damante, Stefano Bettarini, Elenoire Casalegno, Costantino Vitagliano, Mariana Rodriguez, Bosco Cobos, Pamela Prati, Valeria Marini, Clemente Russo e Laura Freddi. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip 7, dove si trova la Casa e come visitarla GF Vip 7, dove si trova la Casa e come visitarla Il loft più spiato d’Italia si trova nella periferia romana e rimane disabitato per la maggior parte dell’anno Quanto è grande la Casa del GF Vip? Le ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il primo storico Grande Fratello Vip è andato ina partire dal 19 settembre 2016 inserata su Canale 6. Durato “appena” 50 giorni, ha visto tra i concorrenti Alessia Macari (che ha vinto), Gabriele Rossi, Antonella Mosetti e sua figlia Asia Nuccetelli, Andrea Damante, Stefano Bettarini, Elenoire Casalegno, Costantino Vitagliano, Mariana Rodriguez, Bosco Cobos, Pamela Prati, Valeria Marini, Clemente Russo e Laura Freddi. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip 7, dove si trova la Casa e come visitarla GF Vip 7, dove si trova la Casa e come visitarla Il loft più spiato d’Italia si trova nella periferia romana e rimane disabitato per la maggior parte dell’anno Quanto è grande la Casa del GF Vip? Le ...

