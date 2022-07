Francesca Michielin a Battiti Live: trucco e manicure sono verde speranza (Di mercoledì 27 luglio 2022) Instagram@Francesca Michielin Stando agli ultimi scatti social, Francesca Michielin ha scelto il suo colore-guida per l’estate 2022. Si tratta del verde, tonalità protagonista tanto del nuovo singolo Bonsoir, quanto del suo ultimo beauty look. A Battiti Live, infatti, Francesca Michielin ha optato per uno stile monocromatico, giocato proprio sulle sfumature del verde. Una tonalità particolare, neon e con effetto fluo, che ha colorato le unghie e le palpebre di Francesca Michielin, sul palco accanto a Fedez. Il perfetto punto luce da aggiungere allo smokey eyes, quanto lo smalto ideale per l’estate 2022. L’idea da rubare per un look estivo e fresco, profondo e divertente. Il ... Leggi su amica (Di mercoledì 27 luglio 2022) Instagram@Stando agli ultimi scatti social,ha scelto il suo colore-guida per l’estate 2022. Si tratta del, tonalità protagonista tanto del nuovo singolo Bonsoir, quanto del suo ultimo beauty look. A, infatti,ha optato per uno stile monocromatico, giocato proprio sulle sfumature del. Una tonalità particolare, neon e con effetto fluo, che ha colorato le unghie e le palpebre di, sul palco accanto a Fedez. Il perfetto punto luce da aggiungere allo smokey eyes, quanto lo smalto ideale per l’estate 2022. L’idea da rubare per un look estivo e fresco, profondo e divertente. Il ...

